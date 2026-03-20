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Comunidad

Paro de 48 horas en salud se cumplió con pacientes afectados

Pacientes se vieron obligados a reprogramar citas médicas por la suspensión de servicios.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/03/2026 22:36

Pacientes afectados tras paro de 48 horas en salud
Santa Cruz, Bolivia

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Los pacientes vuelven a ser los más perjudicados por el paro en el sector salud. Este jueves, varios usuarios llegaron hasta centros médicos en busca de atención, pero se encontraron con puertas cerradas y avisos de suspensión.

“Vine a ver si atendían, pero no. Dice que no van a atender”, contó una paciente que buscaba consulta en cardiología. Ahora deberá esperar hasta el 23, lo que implica regresar otro día.

Otra madre de familia llegó por atención odontológica para su hijo, pero tampoco fue atendida. “No se puede cerrar así nomás”, reclamó.

Los usuarios aseguran que estas medidas los afectan directamente. “Nos perjudica a todos, las enfermedades se van acumulando”, señalaron, cuestionando además la continuidad de los paros en el sistema de salud.

Algunos pacientes también pidieron a las autoridades dar solución al conflicto, principalmente con el pago de sueldos al personal médico, para evitar más medidas de presión.

Desde el municipio, en contrapartida, exhortaron a los trabajadores de salud a suspender el paro, calificando la medida como “insensible” frente a la situación sanitaria actual, con casos de chikungunya e influenza.

Además, aseguraron que los pagos ya comenzaron a realizarse y que los salarios están siendo depositados de manera progresiva.

Pese a ello, el sector salud mantiene un paro de 48 horas, dejando nuevamente a la población sin atención médica.

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