Pacientes afectados por paro de 72 horas en hospitales cruceños

Desde este martes 24 de marzo, el sistema de salud acata un paro de 72 horas convocado por la Federación de Trabajadores en Salud y profesionales del sector, medida que se extenderá hasta el jueves 26.

La protesta implica la suspensión de la atención en consultorios externos y especialidades, manteniéndose únicamente los servicios de emergencia.

La decisión fue asumida tras un ampliado del sector, donde se determinó ejecutar esta medida de presión de forma conjunta, aunque los profesionales en salud también cumplen un paro de 24 horas en paralelo durante la primera jornada.

Pese al anuncio, varios pacientes acudieron a los centros médicos en busca de fichas, sin conocer la suspensión de servicios. Algunos expresaron su molestia por los gastos y el tiempo invertido para llegar a los hospitales sin recibir atención.

“Uno viene temprano, gasta en taxi y no hay atención. Ahora toca esperar tres días más”, manifestó un ciudadano afectado, reflejando el malestar de quienes requieren consultas médicas.

El paro se cumple en los tres niveles de atención, tanto en áreas urbanas como rurales, lo que agrava la situación para la población. Mientras tanto, los pacientes solo podrán acceder a atención en casos de emergencia, quedando en pausa el resto de los servicios hasta que concluya la medida.

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