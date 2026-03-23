Santa Cruz: Trabajadores en salud definen hoy si acatan paro de 72 horas

Los trabajadores del sector salud sostendrán este lunes un ampliado departamental para definir si ratifican un paro de 72 horas previsto para esta semana, ante el incumplimiento en el pago de salarios correspondientes al mes de febrero.

El secretario del sindicato informó que la medida había sido anunciada la pasada semana y que debía ejecutarse desde este martes, en caso de no existir una solución. Sin embargo, hasta la fecha, aseguran que no recibieron ninguna respuesta de las autoridades sobre la cancelación de sueldos.

“Tenemos un ampliado al mediodía con todos los dirigentes para analizar la coyuntura y definir si se ratifican las medidas, dependiendo de la decisión de la mayoría de los trabajadores”, señaló el dirigente.

Según los datos proporcionados, son cerca de 4.500 trabajadores y profesionales del sistema municipal de salud los afectados por la falta de pago. El salario debía ser cancelado hasta el 10 de marzo, situación que ha generado preocupación en el sector, especialmente en medio del proceso de transición de autoridades.

Desde el sector también informaron que los profesionales en salud, a través del Fesirmes, se están sumando a las demandas, exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales.

Asimismo, los trabajadores expresaron su expectativa ante la posesión de nuevas autoridades subnacionales, con quienes esperan entablar diálogo para evitar futuras crisis en el sistema de salud.

“Tenemos la esperanza de que con las nuevas autoridades podamos encontrar soluciones y evitar estas situaciones que afectan tanto al personal como a la población”, concluyó el representante sindical.

Mira la programación en Red Uno Play