Centros de salud en Santa Cruz acatan paro y solo atienden emergencias

En el centro de salud 25 de Diciembre, ubicado en la zona del Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz, se cumple el paro de 24 horas convocado por los trabajadores en salud, medida que se acata tanto en la capital cruceña como en provincias y en los tres niveles de atención.

En este establecimiento se constató que únicamente se está brindando atención en el área de emergencias, mientras que las consultas externas fueron suspendidas durante esta jornada.

En el lugar se observó a varios pacientes que acudieron en busca de atención médica; sin embargo, quienes requerían consultas programadas no pudieron ser atendidos debido a la medida de presión.

“Estamos acatando el paro por el incumplimiento en el pago de salarios. Solo se está atendiendo emergencias”, señaló una profesional.

Los trabajadores exigen al municipio el cumplimiento del pago de sueldos, recordando que se había establecido como fecha límite el día 10 de cada mes, compromiso que —según denuncian— no fue cumplido.

Asimismo, demandan la recontratación del personal desvinculado y el pago de subsidios adeudados desde marzo del año pasado.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades municipales respecto a estas demandas.

