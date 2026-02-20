¿Preparándose para Carnavalito? Estos son los precios actualizados de la carne y el pollo en Santa Cruz

Desde el mercado Antiguo Abasto en Santa Cruz se dio a conocer la actualización de los precios de la carne para este viernes. Según las comerciantes, los costos se mantienen estables en relación a los días anteriores de la semana, aunque las ventas todavía se reportan lentas.

Los precios varían de acuerdo al tipo de corte. La punta de S se comercializa en 75 bolivianos el kilo, mientras que el bollo, tanto chico como grande, se mantiene en 70 bolivianos el kilo.

La carne de segunda está en 62 bolivianos el kilo, el mismo precio que la jiba y la chuleta de lomo. En tanto, la carne de pecho y la pollerita se encuentran en 55 bolivianos el kilo.

Las comerciantes señalaron que durante el fin de semana los cortes con mayor demanda suelen ser la pollerita y la jiba. Sin embargo, indicaron que las ventas tras el Carnaval estuvieron “regulares”, por debajo de lo que esperaban.

“La venta está un poco lenta, pero esperamos que el fin de semana se incremente; tras el Carnaval estuvieron regulares porque esperábamos más venta”, manifestó una de las vendedoras.

En cuanto al pollo, el precio también se mantiene accesible para la población. El kilo de pollo mairaneño se comercializa en 14,50 bolivianos, mientras que el de frial está en 15,50 bolivianos.

“El pollo está económico, accesible para la población. Esperando el fin de semana para mayor movimiento”, señaló otra comerciante.

Se prevé que el movimiento comercial mejore durante el fin de semana, cuando tradicionalmente aumenta la demanda de carne en los hogares cruceños por la fiesta de Carnavalito.

