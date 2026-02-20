¡Alerta Santa Cruz!: Trabajadores de salud ratifican paro de 24 horas este viernes

El sistema público de salud en Santa Cruz se paralizará este viernes debido a un paro movilizado de 24 horas convocado por los trabajadores del sector. La medida afectará la atención en centros de salud y hospitales de segundo y tercer nivel en todo el departamento.

El personal demanda el pago inmediato de sueldos retrasados, la entrega de subsidios y garantías jurídicas para sus ítems de trabajo. Comunicados oficiales ya han sido colocados en las puertas de centros estratégicos como el Hospital San Juan de Dios para alertar a la ciudadanía.

Durante la jornada de protesta, se suspenderá totalmente la consulta externa, dejando a la población sin atención médica programada. Esta situación vuelve a golpear a los pacientes que dependen exclusivamente del sistema público para sus tratamientos.

Pese a la suspensión de actividades administrativas y de consulta, los trabajadores aseguraron que el servicio de emergencias se mantendrá operativo.

