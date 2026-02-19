TEMAS DE HOY:
Policial

Instalan torre de vigilancia en plaza Bolívar de Quillacollo para reforzar la seguridad

El objetivo de la medida es fortalecer la labor preventiva y disuasiva para evitar robos, hurtos y otros hechos delictivos, especialmente en un sector considerado de alta incidencia por la presencia de paradas del transporte y comerciantes.

Cristina Cotari

19/02/2026 11:55

La torre de vigilancia permanente instalada en Quillacollo. Foto: Red Uno
Cochabamba

Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y brindar mayor tranquilidad a la población, la Policía instaló una torre de vigilancia permanente en la plaza Bolívar del municipio de Quillacollo en Cochabamba.

El comandante regional del Valle Bajo, Wilson Flores, dijo que la torre permitirá contar con presencia policial constante en uno de los puntos más concurridos de esta ciudad.

Mencionó que el objetivo es fortalecer la labor preventiva y disuasiva para evitar robos, hurtos y otros hechos delictivos, especialmente en un sector considerado de alta incidencia por la presencia de paradas del transporte y comerciantes.

 

 

En la estructura se apostará de manera permanente un efectivo policial que realizará vigilancia continua. Además, se contará con otro uniformado con función reactiva, preparado para intervenir ante cualquier situación sospechosa, remarcó.

Flores señaló que este sistema también incluye la emisión de mensajes preventivos dirigidos a la población, recomendando cuidar sus pertenencias, proteger a los niños y respetar las normas de tránsito.

La iniciativa forma parte de un plan piloto que posteriormente será replicado en otros sectores de Quillacollo donde exista alta concentración de personas, como mercados y zonas comerciales. Para ello, ya se coordina con comerciantes y vecinos.

Desde la institución policial también se anunció la intensificación de patrullajes preventivos en el casco urbano, priorizando la protección de comerciantes, transeúntes y familias.

 

