Lluvias, obras y evaluaciones técnicas afectan la transitabilidad en varias regiones del país. Autoridades piden precaución y recomiendan planificar rutas alternas antes de viajar.
19/03/2026 9:57
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Si tienes pensado salir a carretera este jueves, toma nota: varias rutas del país presentan problemas de transitabilidad debido a lluvias, inundaciones, trabajos en curso y evaluaciones técnicas.
La alerta fue emitida por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, que advirtieron que, aunque la mayor parte de la Red Vial Fundamental está habilitada, existen tramos donde se debe circular con mucha precaución.
Tramos con restricciones y desvíos
En varios puntos del país, el paso está habilitado, pero con condiciones especiales:
Pando
Km 185 – La Floresta: tramo en construcción.
Conquista – El Sena: obras en ejecución con desvíos habilitados.
Beni
Santo Domingo – Monte Grande: restricción momentánea mientras se realiza una evaluación técnica.
Cochabamba
Llavini – Bombeo: circulación restringida entre las 09:00 y 17:00.
Tramos no transitables
Hay rutas donde el paso está completamente interrumpido:
Santa Cruz
San Lorenzo – Salinas: corte total por inundación en el puente San Miguelito.
¿Dónde consultar el estado de las rutas?
La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y cuenta con canales oficiales para verificar información actualizada en tiempo real:
Portal web: transitabilidad.abc.gob.bo
WhatsApp de emergencias: 71219232
Recomendaciones clave antes de viajar
Ante este panorama, las autoridades piden no improvisar y tomar previsiones:
Verificar el estado de las carreteras antes de salir
Planificar rutas alternas
Conducir con extrema precaución, especialmente en zonas afectadas por lluvias
En temporada de lluvias, un viaje puede cambiar en minutos. Revisar la ruta ya no es opcional: es la clave para evitar contratiempos… o quedar varado en el camino.
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