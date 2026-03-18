Senamhi pronostica precipitaciones moderadas hasta el domingo en Cochabamba

El director regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Erick Sosa, informó que este miércoles las lluvias afectaron a todo el departamento, cumpliendo los pronósticos emitidos y mencionó que se prevé precipitaciones moderadas hasta el domingo.

Indicó que en la zona andina, entre jueves y domingo se esperan precipitaciones constantes, aunque de menor intensidad que las registradas este miércoles, con acumulados de 2 a 5 milímetros. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 5 y 7 grados Celsius y las máximas entre 14 y 17 grados.

En los valles, las lluvias serán moderadas, con acumulados cercanos a 7 milímetros, menor probabilidad de precipitación viernes y sábado, y algo de lluvia el domingo, día de las elecciones, en la zona metropolitana, con mínimas de 12 a 13 grados y máximas de 24 a 27 grados.

En el trópico, se prevén lluvias más intensas de hasta 20 milímetros, mínimas de 22 a 23 grados y máximas de 28 a 29 grados. Del jueves al viernes se espera lluvia continua, con un leve descanso pasado mañana en los valles, aunque pequeñas precipitaciones se mantendrán en todo el departamento.

Para el domingo 22 de marzo, se pronostica un clima nuboso en Cochabamba, con pequeños eventos de precipitación muy puntuales, principalmente tormentas eléctricas en la cordillera, mínimas de 11 a 12 grados y máximas de hasta 26 grados, sin afectar significativamente la parte plana de la ciudad.

Evaluación

Sobre las lluvias de este miércoles, Sosa destacó que incluso en el cono sur, que presentaba déficit de precipitación en febrero, se registraron lluvias de hasta 40 milímetros en algunos sectores. En la ciudad de Cochabamba, la estación de Sarco marcó 31 milímetros, mientras que en el Aeropuerto se contabilizaron 26 milímetros. En el Trópico, Villa Tunaria registró 123 milímetros.

El director de Senamhi recordó que se emitieron dos avisos: uno meteorológico, que alertaba sobre precipitaciones de alta intensidad, especialmente en el Trópico con más de 60 milímetros, y un aviso hidrológico, que advertía sobre el aumento del nivel de los ríos. Como resultado, los afluentes del río Rocha crecieron considerablemente, desbordando algunos sectores de la zona noroeste de la ciudad durante la madrugada, aunque sin causar impactos graves.

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