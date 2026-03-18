Las competencias transversales más requeridas en el mercado laboral boliviano

En el mercado laboral boliviano se están priorizando cada vez más las competencias transversales como un factor clave para la productividad, la sostenibilidad y la toma de decisiones estratégicas. Así lo confirma el más reciente informe del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), que analiza la demanda de habilidades blandas en el mercado laboral nacional durante 2026.

Pedro Sáenz Muñoz, director del ONT, sostiene que el estudio cumple una función estratégica para distintos actores del sistema laboral. “Este informe consolida información cuantitativa y descriptiva sobre la demanda de competencias en el mercado laboral nacional, organizada por niveles jerárquicos y sectores económicos”, señala.

Según la autoridad, el objetivo central es proveer una herramienta técnica que permita a los equipos de Gestión de Capital Humano, instituciones educativas y entes reguladores contar con datos actualizados para la toma de decisiones en materia de reclutamiento, formación, desarrollo de talento y diseño de políticas públicas.

Trabajo en equipo, responsabilidad y comunicación lideran la demanda

El informe identifica una alta concentración de competencias vinculadas a la colaboración y a la actitud organizacional. Según el gráfico 14 del estudio, las habilidades más valoradas son trabajo en equipo (19,28%), responsabilidad (13,08%) y comunicación (11,86%), que en conjunto representan el 44,22% del total.

Este predominio evidencia que las organizaciones requieren perfiles capaces de integrarse a entornos colaborativos, cumplir compromisos y comunicarse de manera efectiva, más allá del dominio técnico. Este patrón coincide con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que destacan a las habilidades interpersonales como esenciales para la empleabilidad en el siglo XXI.

Las competencias transversales se caracterizan por ser transferibles entre distintos puestos y sectores, y suelen agruparse en dimensiones instrumentales, personales e interpersonales. En la práctica, estas habilidades permiten mejorar el clima laboral, optimizar procesos y facilitar la adaptación al cambio.

Adaptabilidad y orientación a resultados en entornos cambiantes

Otro grupo relevante de competencias está vinculado a la capacidad de respuesta frente a escenarios dinámicos. Proactividad (10,31%), adaptabilidad (9,56%) y orientación a resultados (9,56%) reflejan la necesidad de trabajadores capaces de asumir responsabilidades, gestionar la presión y cumplir objetivos en contextos de reconversión productiva y digitalización.

En un mercado laboral donde los cambios tecnológicos son constantes, el ONT identifica que ya no basta con aprender una sola vez. Las organizaciones valoran la capacidad de desaprender, volver a aprender y mantener estabilidad emocional frente a la incertidumbre. La resiliencia y la adaptabilidad cognitiva se consolidan, así como competencias clave para sostener la productividad a largo plazo.

Liderazgo y creatividad fortalecen la innovación organizacional

El liderazgo (6,82%) y la creatividad (6,80%) mantienen una presencia significativa en la demanda laboral. Estas habilidades son especialmente valoradas en funciones de coordinación, gestión de proyectos y procesos de transformación institucional.

El informe destaca que el liderazgo actual se orienta menos al control jerárquico y más a la facilitación de equipos, la empatía y la construcción de seguridad psicológica. En paralelo, la creatividad se vincula con la capacidad de generar soluciones innovadoras frente a problemas inéditos, una habilidad cada vez más relevante en entornos saturados de información y herramientas digitales.

Pensamiento crítico: una competencia silenciosa pero estratégica

Las competencias cognitivas complejas, como la resolución de problemas (2,33%) y el pensamiento crítico (0,38%), presentan una menor frecuencia relativa. Sin embargo, el ONT advierte que esto no implica una pérdida de relevancia, sino una menor explicitación en los procesos de evaluación, especialmente en niveles operativos.

En 2026, el pensamiento crítico adquiere un nuevo valor frente al uso masivo de Inteligencia Artificial. Las organizaciones necesitan profesionales capaces de evaluar la veracidad de la información, interpretar datos y tomar decisiones éticas en entornos digitales, donde el exceso de información puede convertirse en un riesgo.

Finalmente, Sáenz subraya que este trabajo reafirma “el compromiso del ONT de contribuir con información confiable y pertinente para la planificación estratégica del capital humano en Bolivia, en un contexto caracterizado por fragilidad macroeconómica, crisis energética e incertidumbre política”. En este escenario, las competencias transversales dejan de ser un complemento del currículum y se consolidan como el principal multiplicador del valor profesional en las organizaciones modernas.

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