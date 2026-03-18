Lluvias colapsan Cochabamba: desfogan zonas críticas y varias casas quedan inundadas

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Cochabamba desplegó brigadas de emergencia a cinco puntos críticos afectados por inundaciones tras la lluvia torrencial registrada este miércoles. Las precipitaciones provocaron que varias viviendas y calles quedaran anegadas.

Los cinco puntos críticos identificados son las avenidas: Arquímedes, Segunda, la Capitán Víctor Ustariz, Ayacucho y Panamericana.

El jefe de la UGR, Dennis Rosales, informó que la Alcaldía movilizó a 400 personas y más de 50 motobombas para atender la emergencia.

“En este momento nos encontramos con todos los desniveles a lo largo del río Rocha totalmente expeditos. Hemos logrado liberar la avenida Panamericana con el cárcamo de mayor capacidad construido en esta gestión. La avenida de Ayacucho también se está liberando”, indicó.

El personal municipal realiza un barrido de todas las viviendas afectadas, incluyendo las zonas de la Base Aérea y la avenida Arquímedes.

Viviendas afectadasVecinos de la Base Aérea, Panamericana y avenida Segunda reportaron inundaciones en sus viviendas. Además, en un edificio cercano al parque del Arquitecto, el sótano quedó completamente anegado, afectando a varios vehículos estacionados.

Rosales destacó que los sistemas de desagüe pluvial no están diseñados para eventos de esta magnitud, por lo que la Alcaldía ya implementa mejoras, como la renovación del colector desde la planta de Albarrancho, con diámetros mayores para enfrentar futuras precipitaciones extraordinarias.

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