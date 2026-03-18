Nexos con Brasil y 'actos de fuga': Las razones del Gobierno para la aprehensión de Marcelo Arce

Tras la confirmación de la aprehensión de Luis Marcelo Arce Mosqueira en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García Delfín, brindó detalles sobre los riesgos procesales y los indicios económicos que sustentan el operativo ejecutado este miércoles.

Persecución y peligro de fuga

La autoridad gubernamental explicó que la captura no fue un procedimiento ordinario, sino que requirió un despliegue de inteligencia debido a los intentos del sindicado por evadir a la justicia. Según el viceministro, Arce Mosqueira realizaba viajes constantes al exterior sin dejar rastro en los controles nacionales.

"De acuerdo a los registros migratorios no se tenía la constancia de salida y de ingreso al país. Sin embargo, sí se tenía el reporte de parte del Brasil de que había sido identificado anteriormente ahí. Entonces, esto también configura otro peligro procesal. Quien tiene la facilidad de estar en Bolivia un día y en Brasil en otro día, sin generar registros migratorios, se encuentra también en peligro de fuga", advirtió García Delfín.

Asimismo, confirmó que al momento de la captura se registraron incidentes: "Han existido justamente lo que se considera como peligros procesales, por lo que se ha ejecutado este mandamiento y ha existido persecución".

Desbalance patrimonial y el "perfil económico"

El núcleo de la investigación reside en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que detectó movimientos bancarios que no coinciden con los ingresos legales declarados por Marcelo Arce. Se identificaron dos transacciones críticas: una por 308.000 bolivianos y otra, más reciente, por un pago de 500.000 bolivianos vinculado a un inmueble en 2024.

"Se había identificado en primera instancia un movimiento económico de más de 807.000 bolivianos que estaban fuera del perfil económico considerando sus ingresos legales, sus ingresos declarados y esto ha motivado que se genere un reporte por parte de la UIF", explicó la autoridad.

El viceministro también vinculó a su hermano, Rafael Arce, señalando que posee bienes de lujo (un penthouse y vehículos Land Cruiser) valuados en más de 800.000 dólares, pese a tener menos de 26 años.

Nexos con la estatal petrolera

Un detalle llamativo durante el operativo fue el hallazgo de objetos que vinculan a Marcelo Arce con YPFB, a pesar de no ser servidor público actual. García mencionó que el aprehendido estaba acompañado por personas de seguridad en vehículos de alta gama y portaba grandes sumas de dinero.

"Resulta llamativo también que se tenía inclusive un casco de YPFB, lo que inclusive vendría a corroborar ciertas hipótesis... de que esta persona había continuado tomando decisiones en la estatal petrolera, pese a no ser servidor público", afirmó.

Situación jurídica

El Gobierno aseguró que solicitará la detención preventiva y la anotación de bienes, descartando cualquier tinte político en el proceso.

"Persecución política se entendería que existía cuando se orientaba el sistema judicial a partir de concepciones de tipo ideológico. Lo que en este caso nosotros vamos a sostener siempre es la vigencia del debido proceso. Él tiene derecho a generar sus alegaciones... pero lo que no tiene derecho es a permanecer en impunidad", sentenció el viceministro.

Se espera que en un plazo de 24 horas se presente la imputación formal ante el juez cautelar en Santa Cruz para definir su situación jurídica.

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