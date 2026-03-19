El primer operativo contra Marcelo Arce Mosqueira en Santa Cruz permitió la incautación de fuertes sumas de dinero y un objeto rotulado de la estatal petrolera. En el inmueble allanado, el ministro de Gobierno, Marco A. Oviedo, señaló que "se incautaron $us. 16.500, Bs. 40 mil y se incautó una camioneta y casco de YPFB", detalló la autoridad.

Al no ser encontrado inicialmente, se produjo una persecución que terminó con la captura de Arce Mosqueira a las 16:40 cuando intentaba abandonar la zona. El sospechoso fue interceptado por agentes policiales y trasladado de inmediato a dependencias de la DELCC en el Plan Tres Mil.

Bajo la presencia del fiscal Néstor Tórrez, otras cuatro personas vinculadas al caso también fueron aprehendidas para su declaración informativa. Finalmente, las autoridades confirmaron que el principal sindicado será remitido al penal de Palmasola mientras avanzan las pericias investigativas.

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