TEMAS DE HOY:
Sorata La Paz Luis Marcelo Arce Mosqueira Captura de Sebastián Marset

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¿Qué se incautó en el operativo de aprehensión del hijo de Luis Arce?

El ministro Oviedo revela lo que fue incautado esta tarde tras el allanamiento en una lujosa zona de Santa Cruz.

Ximena Rodriguez

18/03/2026 21:27

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El primer operativo contra Marcelo Arce Mosqueira en Santa Cruz permitió la incautación de fuertes sumas de dinero y un objeto rotulado de la estatal petrolera. En el inmueble allanado, el ministro de Gobierno, Marco A. Oviedo, señaló que "se incautaron $us. 16.500, Bs. 40 mil y se incautó una camioneta y casco de YPFB", detalló la autoridad.

Al no ser encontrado inicialmente, se produjo una persecución que terminó con la captura de Arce Mosqueira a las 16:40 cuando intentaba abandonar la zona. El sospechoso fue interceptado por agentes policiales y trasladado de inmediato a dependencias de la DELCC en el Plan Tres Mil.

Bajo la presencia del fiscal Néstor Tórrez, otras cuatro personas vinculadas al caso también fueron aprehendidas para su declaración informativa. Finalmente, las autoridades confirmaron que el principal sindicado será remitido al penal de Palmasola mientras avanzan las pericias investigativas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate tse candidatos a alcaldía de la paz

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate tse candidatos a alcaldía de la paz

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD