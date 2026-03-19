A medida que se acerca el domingo 22 de marzo, crece la expectativa y también las dudas. Una de las más repetidas entre los votantes es clave: ¿se puede votar con el carnet de identidad vencido?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) despejó la incógnita y dio una respuesta contundente: sí, pero con condiciones.

¿Cuándo es válido un carnet vencido?

Según la normativa electoral, el único documento habilitado para votar es la cédula de identidad. Sin embargo, existe una excepción importante:

Se permitirá votar con carnet vencido si la fecha de caducidad es posterior al 22 de marzo de 2025.

Es decir, los documentos con hasta un año de vencimiento aún serán aceptados por los jurados electorales.

Más de 7,4 millones habilitados

Para estas Elecciones Subnacionales, un total de 7.429.516 ciudadanos están habilitados para emitir su voto en todo el país.

La clave: no quedarse sin votar

Con el tiempo en contra y las filas aseguradas, tener claro este detalle puede marcar la diferencia entre votar o quedarse fuera.

La recomendación es simple: revisa tu carnet antes de salir. Porque este domingo, un pequeño detalle puede definir si ejerces tu derecho… o te quedas mirando desde afuera.

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