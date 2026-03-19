Atención: este documento será obligatorio para usar servicios bancarios desde el lunes

Más de 7 millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo en Bolivia, pero más allá del deber cívico, hay un documento que será clave en los días posteriores: el certificado de sufragio.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que, a partir del lunes 23 de marzo, este comprobante será obligatorio para realizar trámites y transacciones en entidades bancarias durante los próximos tres meses.

¿Por qué es tan importante?

Después de emitir su voto, cada ciudadano recibirá el certificado de sufragio, un documento que acredita su participación en las elecciones.

Este papel no es solo simbólico: será exigido por los bancos como requisito indispensable para acceder a servicios financieros, lo que lo convierte en una especie de “llave” para operar con normalidad.

No contar con él —o con un documento que justifique la ausencia— puede generar restricciones en trámites bancarios.

¿Y si no puedes votar?

Quienes no asistan a las urnas no quedan automáticamente exentos, pero sí tienen una alternativa: tramitar un certificado de impedimento.

Este documento podrá solicitarse desde el día siguiente a la elección en los Tribunales Electorales Departamentales, siempre que se justifique la inasistencia. Algunas de las razones válidas incluyen:

Vivir lejos del recinto electoral

Estar internado en un centro de salud

Encontrarse fuera del país

Datos clave para el día de votación

Horario: de 08:00 a 16:00

Documento requerido: cédula de identidad

Las autoridades aclararon que también se permitirá votar con carnet vencido, siempre que la fecha de caducidad sea posterior al 22 de marzo de 2025.

En este proceso electoral, votar no solo define autoridades: también evita complicaciones en tu vida diaria. Guardar el certificado de sufragio será tan importante como emitir el voto.

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