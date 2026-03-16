¿Ya sabes dónde te toca votar? Ingresa a este Qr para conocer las mesas de sufragio en todo el país

pocos días de las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral dio un paso clave en el calendario electoral: la publicación oficial de las mesas de sufragio, recintos y asientos electorales habilitados en todo el país.

De acuerdo con el cronograma electoral, este 15 de marzo se difundió la lista de 33.439 mesas de sufragio, información que ya está siendo publicada por los Tribunales Electorales Departamentales y a través de diferentes medios de comunicación.

Esta etapa permite que la ciudadanía verifique con anticipación dónde deberá emitir su voto el próximo 22 de marzo, durante la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales.

Más de 33 mil mesas habilitadas

Para este proceso electoral, el Órgano Electoral Plurinacional habilitó:

33.439 mesas de sufragio

3.770 asientos electorales

5.794 recintos electorales

Estos espacios estarán distribuidos en los nueve departamentos de Bolivia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de forma organizada.

¿Qué es un asiento electoral?

Un asiento electoral corresponde a un punto geográfico —como una ciudad, localidad o comunidad— donde se establecen las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso electoral.

En cada asiento se organizan elementos fundamentales como:

notarías electorales

recintos electorales

mesas de sufragio

Por su parte, los recintos electorales son las infraestructuras donde se instalan una o varias mesas para que los ciudadanos habilitados puedan emitir su voto.

Distribución por departamentos

Según el detalle difundido por el Órgano Electoral:

En La Paz, Bolivia hay 882 asientos electorales y 1.308 recintos .

En Chuquisaca, Bolivia , 372 asientos y 485 recintos .

En Cochabamba, Bolivia, 470 asientos y 835 recintos.

Asimismo:

Oruro, Bolivia cuenta con 282 asientos y 409 recintos .

Potosí, Bolivia tiene 603 asientos y 760 recintos .

Tarija, Bolivia dispone de 256 asientos y 385 recintos.

Mientras que:

Santa Cruz, Bolivia registra 571 asientos y 1.138 recintos .

Beni, Bolivia cuenta con 196 asientos y 307 recintos .

Pando, Bolivia tiene 138 asientos y 167 recintos electorales.

La recta final hacia las elecciones

Con la publicación de esta información, comienza una etapa clave del proceso electoral: que cada ciudadano pueda verificar con anticipación su mesa de votación y planificar su participación en la jornada electoral.

El 22 de marzo, millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades locales, en una jornada que marcará el futuro político de sus regiones.

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