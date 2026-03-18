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Auto de Buen Gobierno: lo que NO puedes hacer y las sanciones

Desde este viernes a las 00:00 rigen restricciones en todo el país por las elecciones subnacionales 2026. Conozca qué está prohibido y qué pasa si incumples.

Juan Marcelo Gonzáles

18/03/2026 23:00

Foto: Policias en puertas del TSE
La Paz

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Desde las 00:00 de este viernes, todo el país entra en Auto de Buen Gobierno por las elecciones subnacionales 2026. Las nueve gobernaciones activaron estas medidas para garantizar una jornada electoral segura, pero también establecen varias prohibiciones que la población debe cumplir.

Aquí te explicamos de forma sencilla:

¿Qué está prohibido en todo el país?

- Beber o vender alcohol
No se puede consumir ni vender bebidas alcohólicas en ningún lugar: casas, tiendas, bares o restaurantes.

- Portar armas
Está prohibido portar armas de fuego, cuchillos u objetos peligrosos (excepto fuerzas de seguridad en funciones).

- Hacer reuniones o eventos
No se permiten fiestas, actos públicos ni espectáculos.

- Circular en vehículos sin permiso
No puedes manejar ni circular sin autorización del Órgano Electoral.

- Viajar
Se restringen viajes interdepartamentales, provinciales y otros servicios de transporte durante la jornada electoral.

- Trasladar votantes
Llevar personas de un recinto electoral a otro está prohibido y puede constituir delito.

- Hacer campaña (silencio electoral)
No puedes promover ni rechazar candidatos públicamente.

¿Cuáles son las sanciones?

  • Multas económicas
  • Arresto o retención policial
  • Retención de vehículos
  • Procesos penales en casos graves

¿Hasta cuándo rige?

Las restricciones estarán vigentes hasta el mediodía del lunes posterior a la votación.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a respetar estas medidas para evitar sanciones y contribuir a una jornada electoral tranquila en todo el país.

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