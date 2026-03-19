Solo 2 de cada 10 víctimas denuncian violencia de género en Bolivia

En lo que va del año, Bolivia registra 20 casos de feminicidio, de los cuales 9 ocurrieron en La Paz; 3 en Oruro, 3 en Santa Cruz, 2 en Cochabamba y 1 en cada uno de los departamentos de Tarija, Potosí y Beni.

El caso más reciente se reportó a inicios de esta semana en la zona del Plan 3.000, en Santa Cruz, donde una mujer de 33 años perdió la vida presuntamente a manos de su concubino.

Ante este panorama, la responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer, Lucía Vargas, informó que hasta mediados de marzo se registraron 62 denuncias por intento de feminicidio en el país.

“La Defensoría del Pueblo ha presentado un informe sobre la implementación de la Ley 348 que da cuenta de que, de cada 10 mujeres que sufren violencia de género, 8 guardan silencio y solo 2 presentan una denuncia”, alertó.

Este subregistro, según Vargas, evidencia la magnitud de la violencia de género en el país y las limitaciones en la aplicación de la Ley 348, considerada una normativa pionera en la región.

“De acuerdo con este informe, del 100% de los recursos destinados a violencia, solo el 8% se invierte en prevención, y en muchos casos se trata de acciones aisladas que no tienen sostenibilidad en el tiempo”, concluyó.

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