[Imágenes sensibles] Mujer es agredida por su pareja en Caranavi; suplicaba que se detuviera

Un caso de violencia contra una mujer en el municipio de Caranavi, La Paz, generó repudio ciudadano tras que se difundiera un video donde se observa a un hombre golpeando a su pareja en una caseta improvisada de calamina.

El hecho ocurrió en el interior de una obra de construcción de una unidad educativa. El agresor fue identificado como uno de los obreros que trabaja en el proyecto, en el que se habilitaron espacios precarios para que los trabajadores puedan permanecer en el lugar.

En las imágenes, la mujer suplicaba entre lágrimas que el agresor se detuviera, mientras este continuaba golpeándola. El video fue grabado por una tercera persona que no intervino, lo cual también ha sido duramente criticado.

Colectivos ciudadanos y usuarios en redes sociales exigen que las autoridades investiguen el caso y apliquen sanciones. Además, piden garantías para la víctima y cuestionan el rol de quienes observan sin actuar ante situaciones de violencia.

Mira la programación en Red Uno Play