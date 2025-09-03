TEMAS DE HOY:
Acribillados Santa Cruz Implicado Familia Vela robo casa

34ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

[Imágenes sensibles] Mujer es agredida por su pareja en Caranavi; suplicaba que se detuviera

El hecho ocurrió en una caseta improvisada dentro de una obra de construcción en Caranavi. El agresor sería un trabajador. 

Silvia Sanchez

03/09/2025 16:00

Escuchar esta nota

Un caso de violencia contra una mujer en el municipio de Caranavi, La Paz, generó repudio ciudadano tras que se difundiera un video donde se observa a un hombre golpeando a su pareja en una caseta improvisada de calamina.

El hecho ocurrió en el interior de una obra de construcción de una unidad educativa. El agresor fue identificado como uno de los obreros que trabaja en el proyecto, en el que se habilitaron espacios precarios para que los trabajadores puedan permanecer en el lugar.

En las imágenes, la mujer suplicaba entre lágrimas que el agresor se detuviera, mientras este continuaba golpeándola. El video fue grabado por una tercera persona que no intervino, lo cual también ha sido duramente criticado.

Colectivos ciudadanos y usuarios en redes sociales exigen que las autoridades investiguen el caso y apliquen sanciones. Además, piden garantías para la víctima y cuestionan el rol de quienes observan sin actuar ante situaciones de violencia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD