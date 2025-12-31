Bolivia cierra 2025 con 81 feminicidios; La Paz concentra el mayor número de casos

Bolivia cierra la gestión con un promedio alarmante: cada cuatro a cinco días una mujer es víctima de feminicidio, según el reporte de la Fiscalía General del Estado, que registra 81 casos a nivel nacional.

De acuerdo con el informe oficial, el eje central del país concentra la mayor cantidad de casos. El departamento de La Paz encabeza la lista con 31 feminicidios, seguido por Santa Cruz con 17, Cochabamba con 13 y Potosí con 8. En Oruro se reportaron 6 casos, Tarija registró 3, Chuquisaca 2 y Beni 1.

En la gestión 2024, de enero a diciembre, se contabilizaron 84 feminicidios en Bolivia, de los cuales 23 ocurrieron en el departamento de La Paz, consolidándolo como la región con mayor incidencia de este delito.

El último caso se registró el 25 de diciembre en la ciudad de La Paz. La víctima fue Rosa M.D.M., de 42 años, y el principal sospechoso es su exconcubino, Miguel A.Y.L., de 43 años, quien se encuentra aprehendido.

Desde 2013, Bolivia tipifica el feminicidio como un delito específico, sancionando el asesinato de mujeres por su condición de género. Antes de esta tipificación, estos hechos eran registrados como homicidios comunes, lo que impedía visibilizar la magnitud real de la violencia contra las mujeres.

Mira la programación en Red Uno Play