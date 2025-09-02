[Imágenes sensibles] Potosí: hombre es aprehendido tras brutal golpiza a su pareja en vía pública

El Ministerio Público de Potosí investiga un caso de feminicidio en grado de tentativa, luego de que un hombre agrediera violentamente a su pareja en plena vía pública.

El hecho ocurrió en una calle del departamento de Potosí, donde cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor propinó golpes y patadas a la víctima, incluso cuando ella ya se encontraba inconsciente en el suelo.

“A partir del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar (...), se puede observar cómo es que el imputado procede a agredir de manera violenta a la víctima, generando que la misma pierda el conocimiento”, informó el fiscal departamental Gonzalo Aparicio.

Tras conocerse el caso, investigadores contactaron a la víctima y sus familiares para recoger sus declaraciones. Con esos elementos, la Fiscalía emitió un mandamiento de aprehensión contra el presunto agresor.

El aprehendido fue identificado como Miguel Ángel D.C., quien fue detenido la noche del lunes por los delitos de violencia familiar o doméstica y feminicidio en grado de tentativa.

Actualmente, permanece en celdas policiales, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.

Imágenes sensibles:

