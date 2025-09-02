TEMAS DE HOY:
Impactante choque menonita Auto robado

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

[Imágenes sensibles] Potosí: hombre es aprehendido tras brutal golpiza a su pareja en vía pública

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad. El agresor fue aprehendido y será puesto ante un juez.

Red Uno de Bolivia

02/09/2025 16:16

Foto Red Uno
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio Público de Potosí investiga un caso de feminicidio en grado de tentativa, luego de que un hombre agrediera violentamente a su pareja en plena vía pública.

El hecho ocurrió en una calle del departamento de Potosí, donde cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor propinó golpes y patadas a la víctima, incluso cuando ella ya se encontraba inconsciente en el suelo.

“A partir del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar (...), se puede observar cómo es que el imputado procede a agredir de manera violenta a la víctima, generando que la misma pierda el conocimiento”, informó el fiscal departamental Gonzalo Aparicio.

Tras conocerse el caso, investigadores contactaron a la víctima y sus familiares para recoger sus declaraciones. Con esos elementos, la Fiscalía emitió un mandamiento de aprehensión contra el presunto agresor.

El aprehendido fue identificado como Miguel Ángel D.C., quien fue detenido la noche del lunes por los delitos de violencia familiar o doméstica y feminicidio en grado de tentativa.

Actualmente, permanece en celdas policiales, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.

Imágenes sensibles: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD