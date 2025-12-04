Santistevan: "Secuestro en Ichilo fue un ajuste de cuentas entre mafias criminales"

El reciente secuestro de un ciudadano extranjero en la provincia Ichilo, Santa Cruz, ha encendido nuevamente las alarmas sobre el avance del crimen organizado en el país.

El analista en seguridad Jorge Santistevan sostuvo que los responsables no pertenecen a ninguna fuerza policial, pese a que utilizaron supuestos uniformes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y chalecos antibalas.

“Primero que no son policías, son sicarios, son delincuentes que forman parte de los clanes familiares”, aseguró Santistevan al ser consultado sobre el caso.

Explicó que en esta región confluyen distintos grupos delictivos: “En el Chapare, además de los clanes familiares, también están las organizaciones criminales o los cárteles internacionales”.

Según el analista, el hecho responde a un conflicto interno entre bandas criminales. “Este es un secuestro por ajustes de cuenta. ¿Qué significa? Recuperar lo que he perdido o sentar precedente aplicando los códigos de los delincuentes”, afirmó.

Además advirtió que las organizaciones delictivas han logrado un nivel de armamento que supera al de la Policía boliviana en cuanto a tecnología y calidad.

Sobre el estado actual del narcotráfico en Bolivia, Santistevan fue contundente: “Hasta el día de hoy no se ha combatido”. No obstante, pidió dar espacio a las nuevas autoridades nacionales para que evalúen la situación y definan una estrategia adecuada.

