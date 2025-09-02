TEMAS DE HOY:
¡Atención! Estos son los pasos para obtener permisos de circulación para el Día del Peatón en Cochabamba

Al tratarse de una jornada a nivel nacional, la circulación de vehículos estará prohibida desde las 00:00 hasta las 18:00 del domingo 7 de septiembre.

Silvia Sanchez

02/09/2025 13:10

Cochabamba, Bolivia

Faltan pocos días para vivir una jornada libre de contaminación vehicular, este domingo 7 de septiembre, se desarrollará el “Día del Peatón y del Ciclista” a nivel nacional. Por lo que la circulación de vehículos y motocicletas estará prohibida desde las 00:00 hasta las 18:00 horas.

En la ciudad de Cochabamba, la Dirección de Movilidad Urbana informó que se otorgarán alrededor de 300 permisos de circulación únicamente en casos de emergencia, y las solicitudes de permisos podrán realizarse desde este martes 2 hasta el miércoles 3 de septiembre, a través de la plataforma INNOVA.

“Se emitirán 300 permisos y, reforzando la revisión, se desplazará 150 funcionarios entre guardias y administrativos para el control y cumplimiento de la normativa”, informó el jefe de Control de Vías de Movilidad Urbana, Xavier Alcocer.

 

Las personas interesadas deberán ingresar a la página http://innova.cochabamba.bo, seleccionar la opción “permiso del Día del Peatón” y registrar los datos del solicitante y del vehículo. Además, deberán adjuntar digitalmente los siguientes documentos:

* RUAT del vehículo.

* Licencia de conducción vigente (anverso y reverso).

* Fotografía del vehículo (con placa visible).

* Fotografía actualizada del conductor.

* SOAT vigente.

* Impuestos al día.

* Licencia de funcionamiento (en caso de empresa).

La revisión de los trámites se efectuará el jueves y la entrega de autorizaciones el viernes.

 

