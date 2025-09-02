Reportan 1.500 animales muertos por fuerte nevada en Cocapata, Cochabamba

En el municipio de Cocapata, autoridades reportaron una intensa nevada que provocó serios daños en ocho comunidades, donde se habrían perdido 1.500 animales y cultivos de papa.

La información fue brindada por el coordinador del Ministerio de Defensa en Cochabamba, Samuel Pereira, informó que el fenómeno climático interrumpió por completo el tráfico vehicular durante al menos cinco días, debido a la acumulación de nieve en las vías que conectan Cocapata con el Valle Central y con el municipio de Independencia.

“Prácticamente, en Cocapata —según informe de la Unidad de Gestión de Riesgos municipal— se han afectado más de 100 hectáreas y se tiene 1.500 animales muertos, entre llamas, cerdos, alpacas y otros domésticos. También se han perdido bastantes cultivos de papa”, aseguró Pereira.

Pereira explicó que las comunidades afectadas permanecen cubiertas por un “manto blanco” que dificulta el acceso terrestre e impide las tareas de evaluación completa de los daños.

En tanto, desde el Ministerio de Defensa se instruyó al equipo local de la UGR continuar con el relevamiento de información para coordinar una posible intervención multisectorial. También indicó que la ayuda humanitaria no dependerá exclusivamente del Ministerio de Defensa, sino también de otras carteras de Estado.

“Si hay animales que han perecido, también es competencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras brindar apoyo, en base a los informes que eleve la UGR de Cocapata”, manifestó.

Se espera recibir en las próximas horas un reporte actualizado sobre la situación en la región, una vez que se restablezcan las condiciones de tránsito y comunicación.

Mira la programación en Red Uno Play