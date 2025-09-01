Tarija: Investigan muerte de una mujer con signos de violencia y herida de bala

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Tarija investiga la muerte de una mujer de 59 años, quien habría sido víctima de golpes y un disparo de arma de fuego.

Según el reporte preliminar de la Policía, el hecho ocurrió la tarde del domingo en una vivienda ubicada en la zona central de la ciudad. La pareja habría consumido bebidas alcohólicas antes de iniciar una discusión que terminó en agresiones físicas y el presunto uso de un arma.

La víctima fue hallada sin vida en el lugar. El principal sospechoso es su pareja, un hombre de 69 años de ocupación soldador, quien fue aprehendido y trasladado a celdas policiales.

Como parte de la investigación, la Policía secuestró un arma de fuego calibre 22 que se encontraba dentro del domicilio. El caso está en proceso de esclarecimiento.

