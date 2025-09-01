TEMAS DE HOY:
Violencia en Tarija Anciana muerta Violación en un minibús

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tarija: Investigan muerte de una mujer con signos de violencia y herida de bala

La víctima, de 59 años, fue hallada sin vida en su vivienda. Su pareja fue aprehendida como principal sospechoso.

Silvia Sanchez

01/09/2025 17:42

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Tarija investiga la muerte de una mujer de 59 años, quien habría sido víctima de golpes y un disparo de arma de fuego.

Según el reporte preliminar de la Policía, el hecho ocurrió la tarde del domingo en una vivienda ubicada en la zona central de la ciudad. La pareja habría consumido bebidas alcohólicas antes de iniciar una discusión que terminó en agresiones físicas y el presunto uso de un arma.

La víctima fue hallada sin vida en el lugar. El principal sospechoso es su pareja, un hombre de 69 años de ocupación soldador, quien fue aprehendido y trasladado a celdas policiales.

Como parte de la investigación, la Policía secuestró un arma de fuego calibre 22 que se encontraba dentro del domicilio. El caso está en proceso de esclarecimiento.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD