El incidente que se hizo viral en redes sociales, ocurrió en México, donde uno de los hinchas del Club Deportivo Guadalajara, no pudo más con el terrible momento que atravesaba su equipo en la Apertura 2025.

El Chivas, acababa de perder el partido frente a Cruz Azul, y uno de los fanáticos, decepcionado, perdió el control y destrozó su camiseta del equipo.

El video de lo ocurrido se difundió en redes sociales, y se ve al joven agarra la polera a la altura del pecho y comienza a romperla con sus propias manos, incluso, llega a utilizar un cuchillo para poder romper por completo la prenda y después procedió a tirarla al piso mientras dio un grito de frustración.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, por lo que el aficionado de Chivas recibió infinidad de burlas por parte de los internautas.

