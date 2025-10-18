¡Insólito acuerdo! Un hombre cambió a su esposa por una vaca y dinero en efectivo

Un hecho insólito ocurrió en una aldea del sur de Indonesia, donde un hombre decidió “cambiar” a su esposa —acusada de infidelidad— por una vaca y 300 dólares en efectivo, siguiendo una antigua tradición de la etnia Tolaki, informó el South China Morning Post.

El insólito acuerdo se produjo después de que el marido descubriera a su esposa, con quien llevaba cinco años de matrimonio, junto a otro hombre en una pensión. El hecho fue expuesto ante la policía local y los ancianos de la comunidad, quienes resolvieron el conflicto aplicando el ritual Mowea Sarapu, una práctica ancestral que busca “dejar ir y hacer las paces”.

Ritual de reconciliación

Según la creencia tolaki, si no se restablece el equilibrio tras una infidelidad, la comunidad podría verse afectada por la desgracia. Por ello, el procedimiento establece que el hombre traicionado recibe una compensación simbólica —en este caso, una res, dinero, una prenda tradicional y una vasija de cobre— a cambio de “ceder” a su esposa al amante.

Durante la ceremonia, los tres implicados dialogaron frente a los miembros de la comunidad, se pidieron disculpas y acordaron finalizar el matrimonio.

“Por favor, cuida bien de ella. Nunca la lastimes. Ella nunca fue feliz conmigo”, dijo el esposo durante el acto.

El jefe de la aldea confirmó luego la disolución del matrimonio y celebró que ambas familias “aceptaron el resultado como un destino y una lección aprendida”.

