Doble crimen en Chimoré: hallan a un hombre y una mujer apuñalados dentro de una vivienda

La Policía investiga un doble asesinato ocurrido este fin de semana en el municipio de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, donde un hombre y una mujer fueron hallados sin vida con heridas provocadas por arma blanca.

Según el reporte preliminar, vecinos alertaron a las autoridades tras descubrir los cuerpos al interior de un domicilio ubicado en la avenida Panamericana, en la población de Senda III.

Efectivos de la Seccional Policial de Chimoré y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudieron al lugar y constataron que ambas víctimas presentaban signos de violencia. Los fallecidos fueron identificados como Ronald C.Q. (37 años) y Lizeth C.M. (23 años).

De acuerdo con el examen externo preliminar, ambos cadáveres tenían heridas punzocortantes, presumiblemente provocadas por un arma blanca.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital San Juan de Dios de Chimoré para realizar la autopsia médico legal, mientras la Felcc continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Foto Red Uno

