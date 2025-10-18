TEMAS DE HOY:
Doble crimen en Chimoré: hallan a un hombre y una mujer apuñalados dentro de una vivienda

De acuerdo con el examen externo preliminar, ambos cadáveres tenían heridas punzocortantes, presumiblemente provocadas por un arma blanca.

Red Uno de Bolivia

18/10/2025 16:29

Cochabamba, Bolivia

La Policía investiga un doble asesinato ocurrido este fin de semana en el municipio de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, donde un hombre y una mujer fueron hallados sin vida con heridas provocadas por arma blanca.

Según el reporte preliminar, vecinos alertaron a las autoridades tras descubrir los cuerpos al interior de un domicilio ubicado en la avenida Panamericana, en la población de Senda III.

Efectivos de la Seccional Policial de Chimoré y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudieron al lugar y constataron que ambas víctimas presentaban signos de violencia. Los fallecidos fueron identificados como Ronald C.Q. (37 años) y Lizeth C.M. (23 años).

De acuerdo con el examen externo preliminar, ambos cadáveres tenían heridas punzocortantes, presumiblemente provocadas por un arma blanca.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital San Juan de Dios de Chimoré para realizar la autopsia médico legal, mientras la Felcc continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

