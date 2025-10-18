Balotaje: Cerca de 400 mil bolivianos en el exterior votarán este 19 de octubre

Alrededor de 400 mil bolivianos residentes en 22 países del mundo participarán este domingo 19 de octubre en la segunda vuelta electoral, donde se elegirá al próximo presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un total de 369.931 ciudadanos emitirán su voto en 1.227 mesas de sufragio habilitadas en 154 recintos electorales distribuidos en los cinco continentes.

Los países donde habrá votación son: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza y Uruguay.

Los países con mayor número de votantes son Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y España, concentrando el sufragio principalmente en 13 ciudades.

📍 En Argentina se votará en Buenos Aires, Mendoza y Jujuy;

📍 En Brasil, en Sao Paulo;

📍 En Chile, en Antofagasta y Tarapacá;

📍 En Estados Unidos, en Virginia;

📍 Y en España, en Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia y Euskadi.

Para ejercer el voto, los bolivianos deberán presentar su cédula de identidad (válida hasta un año) o un pasaporte vigente.

El TSE recordó que, según el artículo 205 de la Ley del Régimen Electoral (Ley 026), la participación en el exterior es voluntaria, por lo que no existen sanciones para quienes decidan no votar.

(Con información de ABI)

