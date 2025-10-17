Un operativo conjunto entre la Fiscalía Departamental de Cochabamba y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) permitió desarticular un clan familiar dedicado al tráfico de drogas, tras el hallazgo de 393 kilos y 450 gramos de cocaína en un inmueble del municipio de Sacaba.

El fiscal departamental Osvaldo Tejerina Ríos informó que fueron aprehendidos seis hombres, identificados como Alfonso L. D., Juan Carlos S. C., Ronald M. S. C., Oliver C. S., Nelson C. L. y Everth L. C. Y., de entre 21 y 32 años de edad, quienes ahora enfrentan una investigación por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas.

“Se logró identificar y allanar un inmueble donde se encontró la sustancia controlada que estaba distribuida en 380 paquetes. Dentro de los actuados investigativos se realizó el registro del lugar y requisa de cada uno de los ambientes, prueba de campo y pesaje de la cocaína, así como el secuestro de dos motorizados, el inmueble y la aprehensión de seis personas de sexo masculino”, detalló Tejerina.

Según el fiscal asignado al caso, Álvaro Siñani Moye, el allanamiento se realizó la tarde del miércoles 15 de octubre, cuando los agentes hallaron 100 paquetes de clorhidrato de cocaína y 280 de pasta base.

Los seis aprehendidos permanecen en celdas policiales mientras el Ministerio Público prepara la imputación formal y solicita su detención preventiva.

Foto Fiscalía Cochabamba

Mira la programación en Red Uno Play