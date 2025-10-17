TEMAS DE HOY:
Luis Marcelo Arce Militar acusado de abuso trufista asesinado+

Policial

Sin detención: juez dispone terapia psicológica de cinco meses para Luis Marcelo Arce

La Justicia le impuso medidas sustitutivas pese al pedido fiscal de prisión preventiva. Se ordenó terapia por cinco meses.

Charles Muñoz Flores

17/10/2025 18:12

Otorgan libertad y terapia psicológica para Luis Marcelo Arce. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Justicia determinó este viernes medidas sustitutivas para Luis Marcelo Arce Mosqueira, imputado por el delito de violencia familiar y doméstica. Además, deberá cumplir cinco meses de terapia psicológica como parte de las disposiciones judiciales.

La audiencia de medidas cautelares se realizó en el Juzgado 21 de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres del Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Aunque la denunciante, M.C.C.B., decidió retirar su acusación, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz decidió continuar el proceso de oficio, en aplicación de su política institucional contra la violencia hacia las mujeres.

Arce compareció ante el juez bajo fuerte resguardo policial, luego de haber permanecido bajo custodia durante la noche. 

Se dispusieron medidas sustitutivas de carácter personal, que incluyen:

  • Cinco meses de terapia psicológica obligatoria

  • Conciliación diferida

  • Nueva audiencia programada para marzo

 

