La Justicia determinó este viernes medidas sustitutivas para Luis Marcelo Arce Mosqueira, imputado por el delito de violencia familiar y doméstica. Además, deberá cumplir cinco meses de terapia psicológica como parte de las disposiciones judiciales.

La audiencia de medidas cautelares se realizó en el Juzgado 21 de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres del Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Aunque la denunciante, M.C.C.B., decidió retirar su acusación, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz decidió continuar el proceso de oficio, en aplicación de su política institucional contra la violencia hacia las mujeres.

Arce compareció ante el juez bajo fuerte resguardo policial, luego de haber permanecido bajo custodia durante la noche.

Se dispusieron medidas sustitutivas de carácter personal, que incluyen:

Cinco meses de terapia psicológica obligatoria

Conciliación diferida

Nueva audiencia programada para marzo

