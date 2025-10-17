TEMAS DE HOY:
Marcelo Arce comparece ante un juez por caso de violencia familiar; Fiscalía solicita prisión preventiva

Arce fue imputado por el Ministerio Público por el presunto delito de violencia familiar y doméstica, tras una denuncia presentada por M.C.C.B., quien posteriormente retiró la acusación.

Charles Muñoz Flores

17/10/2025 16:05

Marcelo Arce comparece ante el juez por caso de violencia familiar. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Pasadas las 15:30 de este viernes se instaló la audiencia de medidas cautelares contra Luis Marcelo Arce Mosqueira en el piso 12 del Palacio de Justicia de Santa Cruz, en el Juzgado 21 de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Arce fue imputado por el Ministerio Público por el presunto delito de violencia familiar y doméstica, tras una denuncia presentada por M.C.C.B., quien posteriormente retiró la acusación.

Pese a ello, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz decidió continuar el proceso de oficio, en el marco de su política de combate a la violencia contra las mujeres.

El imputado llegó hasta el Palacio de Justicia bajo fuerte resguardo policial, luego de haber pasado la noche en celdas de las fuerzas del orden. La audiencia busca definir si el acusado enfrentará el proceso en libertad o con detención preventiva.

