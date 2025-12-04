TEMAS DE HOY:
Niña muere al caer al río Juan José Zúñiga feto en descomposición

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Video: ¡Impactante! camión cae al río y queda semienterrado en la ruta a Apolo, La Paz

Según relataron conductores que circulan por el sector, el mal estado de la carretera, sumado al inicio de la época de precipitaciones, está convirtiendo el viaje por esta vía en una tarea cada vez más riesgosa.

Red Uno de Bolivia

03/12/2025 22:14

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Imágenes impactantes registradas en las últimas horas muestran a un camión semienterrado en un tramo inundado de la ruta hacia Apolo, hecho que generó preocupación entre transportistas y pobladores debido al deterioro acelerado del camino por la temporada de lluvias.

Según relataron conductores que circulan por el sector, el mal estado de la carretera, sumado al inicio de la época de precipitaciones, está convirtiendo el viaje por esta vía en una tarea cada vez más riesgosa.

Aún no se conocen con precisión las causas de cómo el vehículo terminó en medio del río, o si existen personas heridas, pero las lluvias habrían provocado el desborde y la saturación del terreno.

La escena refleja la inquietud de quienes transitan a diario por este corredor carretero, donde el agua, el barro y los deslizamientos comienzan a perjudicar seriamente la circulación vehicular.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD