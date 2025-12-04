Video: ¡Impactante! camión cae al río y queda semienterrado en la ruta a Apolo, La Paz

Imágenes impactantes registradas en las últimas horas muestran a un camión semienterrado en un tramo inundado de la ruta hacia Apolo, hecho que generó preocupación entre transportistas y pobladores debido al deterioro acelerado del camino por la temporada de lluvias.

Según relataron conductores que circulan por el sector, el mal estado de la carretera, sumado al inicio de la época de precipitaciones, está convirtiendo el viaje por esta vía en una tarea cada vez más riesgosa.

Aún no se conocen con precisión las causas de cómo el vehículo terminó en medio del río, o si existen personas heridas, pero las lluvias habrían provocado el desborde y la saturación del terreno.

La escena refleja la inquietud de quienes transitan a diario por este corredor carretero, donde el agua, el barro y los deslizamientos comienzan a perjudicar seriamente la circulación vehicular.

