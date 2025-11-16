Video: ¡Terrible! Se filmaban conduciendo en plena neblina y sufren violento accidente

En las imágenes captadas al interior del vehículo se observa cómo ambas personas protagonizaron el accidente mientras grababan su conducción temeraria.

El hecho ocurrió en una vía cuya ubicación aún no ha sido confirmada. Según los reportes, los ocupantes del vehículo decidieron filmarse sin considerar el riesgo de sufrir un grave accidente, lo que provocó que perdieran el control del automóvil y sufrieran un impacto violento.

Hasta el momento se desconocen las condiciones de salud de los conductores, aunque se indica que sufrieron algunas lesiones.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y se viralizaron de manera inmediata, resaltando el extremo peligro que algunas personas enfrentan al cumplir retos o simplemente experimentar en plena carretera.

