Internacional

VIDEO: Imágenes muestran el intento del Comando Vermelho por controlar Carobinha

Un video publicado en redes sociales muestra cómo integrantes del grupo narcotraficante Comando Vermelho continúan causando zozobra en una comunidad de Brasil.

Red Uno de Bolivia

16/11/2025 18:41

Foto: Captura de video
Carobinha, Brasil

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a miembros de la facción de Vila Kennedy en la zona conocida como Quadra 100, un punto estratégico cercano a un área boscosa.

El material, publicado y viralizado de manera inmediata, evidencia la presencia del grupo en lugares clave de la comunidad, generando preocupación entre los vecinos.

Autoridades de seguridad informaron que realizan operativos de vigilancia para prevenir enfrentamientos y controlar la situación, mientras la población permanece en alerta ante posibles actos violentos.

Según los antecedentes, el Comando Vermelho es la mayor organización criminal de Brasil, dedicada principalmente al narcotráfico, la extorsión, el robo, el secuestro y el sicariato.

En las últimas semanas, un operativo realizado en Brasil dejó más de 120 muertos en un intento por desarticular esta banda criminal.

 

