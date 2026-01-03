TEMAS DE HOY:
Hombre mató a su madre y hermano Hombre asesinó a su madre y a su hermano Franklin Flores

Deportes

“Me voy con el corazón lleno”: Rubén Cordano se despide de Bolívar

El arquero Rubén Cordano se despide de Bolívar tras varios años de carrera en el club. Con un emotivo mensaje, agradeció el apoyo de los hinchas y dejó la puerta abierta para un posible regreso en el futuro.

Silvia Sanchez

02/01/2026 20:43

Foto: Club Bolívar
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Rubén Cordano cerró oficialmente su ciclo en el Club Bolívar y se despidió con palabras cargadas de emoción. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el arquero destacó su gratitud y el orgullo de haber formado parte del club.

“Me voy con el corazón lleno y con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí en el lugar que me tocó estar. Les deseo siempre lo mejor, que sigan creciendo, que sigan cosechando logros, títulos, que puedan alcanzar cada objetivo y que nunca pierdan esa energía que hace tan especial a este lugar. De verdad espero que en un futuro nuestros caminos se vuelvan a encontrar”, escribió Cordano.

Durante su paso por Bolívar, el arquero dejó huella tanto dentro como fuera del campo, ganándose el cariño de los hinchas y contribuyendo a los éxitos del club en los últimos años.

