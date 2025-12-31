Luka Modric revela que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo

El croata Luka Modric, centrocampista del Milan y exjugador del Real Madrid, reveló que el técnico portugués José Mourinho llegó a hacer llorar a Cristiano Ronaldo durante su etapa en el conjunto blanco, tras recriminarle no haber seguido a un rival en una acción defensiva.

En una entrevista concedida al diario Corriere della Sera, Modric explicó que Mourinho era el entrenador más duro que tuvo en su carrera.

“Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival. Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto”, afirmó.

El mediocampista destacó que el portugués trataba a todos por igual.

“Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía. Max Allegri también es así: te dice a la cara lo que está bien y lo que está mal. La honestidad es fundamental”, aseguró Modric, quien calificó a Mourinho como “especial, como entrenador y como persona”.

“Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada”, añadió el croata, quien consideró a Carlo Ancelotti como “el número uno” entre los técnicos que tuvo.

Sobre Ancelotti, Modric recordó su cercanía humana.

“Es difícil encontrar las palabras. Por su forma de ser, no solo por sus cualidades en el banquillo. Hablamos muchas veces del Milan cuando estábamos en Madrid. Este lugar también era único para él. Recuerdo cuando lo conocí: estaba solo en la ciudad, me llamó y me dijo ‘ven a cenar conmigo’. Hablamos durante horas de fútbol, familia y de la vida. Normalmente los entrenadores no confían en sus jugadores. Él sí”.

Modric también mencionó a Tomo Basic, su entrenador de infancia, como la persona más importante en su vida deportiva, y confesó que no le gusta que le pregunten si prefiere a Messi o a Cristiano Ronaldo.

“Marcaron una época. Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él en el Madrid. No solo es un gran futbolista, es una persona increíble. Tiene un corazón enorme y siempre está dispuesto a ayudar. Es un hombre sencillo y normal”, afirmó. Sobre el argentino, señaló que no le cabe duda de que también es extraordinario como jugador.

Finalmente, repasó aspectos personales de su vida, como la guerra que le costó la vida a su abuelo, confesó que de no haber sido futbolista le hubiera gustado ser camarero —estudió hostelería en Borik—, recordó que de niño era hincha del Milan por su ídolo Zvonimir Boban y aseguró que su secreto es “la pasión” por el fútbol y mantenerse como una persona humilde y normal. EFE.

