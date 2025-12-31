Roberto Carlos da Silva, exfutbolista brasileño de 52 años, permanece internado en un hospital de Brasil luego de ser diagnosticado con un problema en el corazón durante un chequeo médico realizado mientras disfrutaba de sus vacaciones en su país natal.

El exjugador acudió inicialmente a un centro médico para someterse a estudios en una de sus piernas, donde se le detectó un pequeño trombo. Sin embargo, tras realizarle exámenes más exhaustivos, entre ellos una resonancia magnética, los médicos identificaron que una parte importante de su corazón no estaba funcionando de manera adecuada.

Ante este panorama, Roberto Carlos fue ingresado de inmediato y sometido a una intervención quirúrgica para la colocación de un catéter. Aunque la cirugía estaba prevista para durar alrededor de 40 minutos, el procedimiento se extendió cerca de tres horas debido a complicaciones surgidas durante la operación. Pese a ello, el resultado fue positivo y el exfutbolista se encuentra fuera de peligro.

Según se informó en el programa Espejo Público de Antena 3, el brasileño habría sufrido un infarto, versión que fue confirmada por el periodista Cristóbal Soria, quien indicó que la intervención se realizó de urgencia. Actualmente, Roberto Carlos permanece bajo estricta vigilancia médica y continuará en observación al menos por 48 horas para evaluar su evolución.

En los últimos años, Roberto Carlos ha desempeñado el rol de embajador del Real Madrid, club en el que militó entre 1996 y 2007, etapa en la que conquistó 13 títulos, incluyendo tres Champions League y cuatro Ligas españolas. Con la selección de Brasil, el histórico lateral izquierdo ganó un Mundial, dos Copas América y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

