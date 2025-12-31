Un gesto de amor que conmueve: Niño renuncia a su regalo para dárselo a su abuelo

Un emotivo video que circula en plataformas digitales capturó el corazón de miles de usuarios al registrar un acto de desprendimiento inusual. En las imágenes, se observa a un niño acercándose a su abuelo, quien se encuentra trabajando en un taller de carpintería, para entregarle una sorpresa que llevaba oculta tras su espalda.

El trasfondo de la historia añade una capa especial de emotividad al encuentro:

El origen del presente : El niño había recibido recientemente un teléfono celular como regalo de su madre.

La decisión : En lugar de conservarlo, el pequeño decidió, por voluntad propia, que el destinatario final del dispositivo fuera su abuelo.

La entrega: El menor le pidió a su abuelo que cerrara los ojos antes de colocar en sus manos una bolsa roja que contenía la caja del equipo nuevo.

La respuesta del abuelo, quien inicialmente se muestra incrédulo y profundamente conmovido al descubrir el contenido del paquete, termina en un tierno abrazo que ambos comparten entre lágrimas. El video, que resalta el "hermoso gesto" y el amor del niño, generó miles de reacciones y comentarios que celebran la nobleza del menor y el fuerte vínculo entre ambos.

