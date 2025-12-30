Con el inicio del año 2026, las autoridades de tránsito instan a los conductores a obtener el Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAT) para evitar sanciones y garantizar la cobertura ante cualquier percance.

El encargado de ventas en Univida, informó que se realizarán operativos en trancas y lugares concurridos a partir del 1 de enero, con el objetivo de verificar que todos los conductores cuenten con el seguro correspondiente. “En caso de que no tengan el SOAT, es obligatorio realizar la compra correspondiente”, indicó.

Para facilitar la adquisición del seguro, la población puede acudir a las oficinas ubicadas en la avenida Los Cusis, donde se atenderá hasta el último en fila hoy y mañana, así como en la sede de la avenida Santos Dumont.

Además, se habilitaron 23 puntos de atención, incluyendo lugares como el Zoológico, La avenida Roca y Coronado, el mercado Mutualista, El Torno, La Guardia y Cotoca. Los puntos de venta pueden identificarse por las casetas naranjas.

En cuanto a los costos del SOAT, se mantiene la prima vigente: para motocicletas privadas el valor es de 200 bolivianos, mientras que las públicas pagan 155 bolivianos. En el caso de vehículos particulares, el costo es de 90 bolivianos, y para los públicos 120 bolivianos. La cobertura incluye hasta 24 mil bolivianos en gastos médicos por accidente y hasta 22 mil bolivianos en caso de fallecimiento.

