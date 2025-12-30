Para facilitar la compra del SOAT, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas y casetas naranjas distribuidas en todo el país.
30/12/2025 10:33
Con el inicio del año 2026, las autoridades de tránsito instan a los conductores a obtener el Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAT) para evitar sanciones y garantizar la cobertura ante cualquier percance.
El encargado de ventas en Univida, informó que se realizarán operativos en trancas y lugares concurridos a partir del 1 de enero, con el objetivo de verificar que todos los conductores cuenten con el seguro correspondiente. “En caso de que no tengan el SOAT, es obligatorio realizar la compra correspondiente”, indicó.
Además, se habilitaron 23 puntos de atención, incluyendo lugares como el Zoológico, La avenida Roca y Coronado, el mercado Mutualista, El Torno, La Guardia y Cotoca. Los puntos de venta pueden identificarse por las casetas naranjas.
