¿Qué contenía la maleta que provocó la aprehensión del exministro Eduardo Del Castillo?

El exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue aprehendido la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando se disponía a abordar un vuelo internacional.

La detención se produjo luego de que se negara a someterse a la revisión de su equipaje, generando la intervención policial bajo el presunto delito de “obstrucción policial”.

El comandante departamental de Santa Cruz, David Gómez, explicó que durante el control, Del Castillo no permitió la inspección de su equipaje facturado ni de mano, lo que motivó su aprehensión.

“En ese momento se procedió a la aprehensión por impedir o entorpecer el ejercicio de las funciones públicas y desobediencia a la autoridad”, afirmó el comandante.

De igual manera, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, indicó que la negativa a cumplir con los procedimientos establecidos para la revisión de documentos y equipaje generó que Del Castillo fuera trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“No existen privilegios ni excepciones cuando existe una actitud sospechosa; la Policía está obligada a conocer el contenido del equipaje que lleva cualquier persona, respetando las normas y procedimientos”, señaló Justiniano.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre el contenido del equipaje de la exautoridad, mientras se mantiene la investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar si existe algún elemento irregular.

