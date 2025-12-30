TEMAS DE HOY:
Reo acusado de violación fugó Eduardo Del Castillo Reincidencia

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¿Qué contenía la maleta que provocó la aprehensión del exministro Eduardo Del Castillo?

El exministro fue aprehendido tras negarse a un procedimiento rutinario en el aeropuerto Viru Viru, mientras las autoridades investigan los hechos.

Red Uno de Bolivia

30/12/2025 9:44

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue aprehendido la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando se disponía a abordar un vuelo internacional.

La detención se produjo luego de que se negara a someterse a la revisión de su equipaje, generando la intervención policial bajo el presunto delito de “obstrucción policial”.

El comandante departamental de Santa Cruz, David Gómez, explicó que durante el control, Del Castillo no permitió la inspección de su equipaje facturado ni de mano, lo que motivó su aprehensión.

“En ese momento se procedió a la aprehensión por impedir o entorpecer el ejercicio de las funciones públicas y desobediencia a la autoridad”, afirmó el comandante.

De igual manera, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, indicó que la negativa a cumplir con los procedimientos establecidos para la revisión de documentos y equipaje generó que Del Castillo fuera trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“No existen privilegios ni excepciones cuando existe una actitud sospechosa; la Policía está obligada a conocer el contenido del equipaje que lleva cualquier persona, respetando las normas y procedimientos”, señaló Justiniano.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre el contenido del equipaje de la exautoridad, mientras se mantiene la investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar si existe algún elemento irregular.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD