Gustavo Pedraza: el fin de la "hegemonía política" impulsa récord de candidaturas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó una cifra histórica de 34.618 candidaturas que han sido inscritas para las Elecciones Subnacionales que se celebrarán el próximo 22 de marzo de 2026. Este fenómeno, que refleja una fragmentación sin precedentes en el mapa político boliviano, el mismo ha sido analizado por expertos como un síntoma de un nuevo ciclo democrático en el país.

Para el analista económico y político Gustavo Pedraza, este incremento masivo de candidatos que llega a 19 postulantes para la Gobernación en La Paz y casi al doble en Santa Cruz en comparación con 2021, responde a dos factores estructurales.

Según Pedraza, se acabó el ciclo de autoritarismo donde existe la ausencia de una fuerza hegemónica que controle el territorio a nivel municipal y departamental permite que la ciudadanía pierda el miedo a participar.

"El fin de los ciclos autoritarios ha permitido que se respire un nuevo aire de libertad en el país. Hoy, la ciudadanía ha perdido el miedo a participar en política debido a la ausencia de una hegemonía dominante. Sin una fuerza que centralice el control de los territorios municipales o departamentales, nos encontramos en un escenario de mayor igualdad. En este nuevo mapa político, lo que prevalecen son las minorías y las mayorías relativas, reemplazando la antigua estructura de mando único por una diversidad democrática”, manifestó Pedraza.

El analista señaló que con el debilitamiento del Movimiento al Socialismo (MAS) como fuerza centralizadora, el tablero político ha quedado huérfano de un eje que ordene las alianzas, derivando en una diversidad que muchos califican como fragmentación.

El reporte del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz destaca una cifra superior a las 5.000 candidaturas solo en esa región. En el caso de La Paz, la oferta electoral para la Gobernación es una de las más amplias de la historia reciente.

Pedraza sostiene que, si bien la fragmentación puede dificultar el discernimiento del votante, es una señal de democracia saludable.

"Hay igualdad; ahora lo que más hay son minorías relativas", afirma, sugiriendo que la elección departamental será mucho más reñida que la municipal en este nuevo escenario.

