Sectores apoyan el feriado del 2 de enero; parlamentarios destacan impulso al turismo

Desde distintos sectores de la oposición, los parlamentarios apoyaron la decisión del Gobierno de declarar feriado nacional el viernes 2 de enero de 2026, señalando que esta medida busca incentivar el turismo interno y externo, al igual que ocurrió con el feriado del 26 de diciembre de 2025.

“Si vamos a extender un feriado, que sea para el beneficio de los bolivianos; esto quiere decir promover el turismo interno y externo”, señalaron algunos senadores, destacando que los feriados puente pueden generar un impacto positivo en la economía local y en el sector turístico del país.

No obstante, no todos los parlamentarios comparten la misma postura sobre los feriados nacionales. El senador José Ormachea, de Alianza Libre, consideró que el Gobierno debería analizar la posibilidad de eliminar el feriado del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, al considerarlo un feriado de carácter político, sin relación con la actividad laboral ni con el bienestar de los ciudadanos.

“Otros feriados, como el 22 de enero, no tienen ningún tipo de correlación ni sentido con el trabajo y la vida laboral de la gente”, manifestó Ormachea, sugiriendo que la planificación de los días festivos debería priorizar el beneficio social y económico de la población.

En ese marco, señalaron que los feriados nacionales reflejan la necesidad de equilibrar el descanso laboral, la actividad económica y la promoción del turismo, mientras se revisan los días que podrían ser considerados más simbólicos que funcionales para la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play