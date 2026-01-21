¿Trabajarás el feriado del viernes? Este es el pago que debes recibir, según el Ministerio de Trabajo

Tras la confirmación del traslado del feriado por el Día del Estado Plurinacional, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social recordó que este viernes 23 de enero rige una suspensión total de actividades públicas y privadas. Sin embargo, para aquellos sectores que por su naturaleza no pueden interrumpir sus labores, la normativa boliviana establece beneficios económicos y descansos obligatorios.

Según el Comunicado DGTHSO-004/26, la suspensión es general, pero existen excepciones por "la naturaleza de las funciones". Esto incluye típicamente a sectores de salud, seguridad, servicios básicos y ciertas industrias estratégicas. Para estos empleados, el trabajo no es opcional, pero debe ser remunerado de forma especial.

El pago: 100% de recargo o descanso

El punto 3 del comunicado oficial es tajante al invocar la Ley General del Trabajo. Si usted debe cumplir funciones este viernes 23, su empleador tiene dos caminos legales:

Pago doble: El trabajador debe recibir el pago de su jornada ordinaria más un recargo del 100%. En términos sencillos, si usted trabaja el viernes de feriado, ese día vale por dos en su boleta de pago. Compensación con descanso: En lugar del pago adicional, la empresa puede otorgar un día completo de descanso compensatorio durante la semana siguiente.

"Se exhorta a instituciones públicas y empleadores a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto, con sentido de responsabilidad social y respeto a los derechos laborales", señala el documento firmado por la Directora General de Trabajo, Marcela Lola Céspedes.

Feriado para incentivar el turismo

El traslado del feriado (que originalmente cae jueves 22) al viernes 23 tiene como objetivo generar un "fin de semana largo". Según fuentes gubernamentales, esta medida busca fomentar el turismo interno y la reactivación económica, permitiendo que las familias bolivianas se desplacen por el país.

El Ministerio de Trabajo recordó que el cumplimiento de esta disposición es obligatorio. Aquellos trabajadores que sean obligados a asistir sin recibir el pago extraordinario o el descanso correspondiente pueden realizar sus denuncias en las Jefaturas Departamentales de Trabajo de todo el país.

