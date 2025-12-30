Buscan a un reo de Qalauma: Fingió estar gravemente enfermo, pidió atención médica y fugó

La Policía emitió una alerta nacional para dar con Edilberto Abundio Mamani Mamani, de 25 años, el mismo se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalauma.

Según el reporte policial, el recluso gritaba de dolor en su celda, por lo que se procedió a su auxilio, y estaba siendo trasladado a un nosocomio, sin embargo, en medio de las fallas mecánicas del vehículo policial, el reo decidió huir.

“El privado de libertad evadió a su escolta y aprovechado una falla mecánica en el vehículo, huyó del lugar. Presentaba un estado crítico de salud, manifestando fuertes dolores en la vesícula y el estómago”, manifestó el jefe policial a cargo del caso.

Las autoridades señalan que el sujeto ya tenía una sentencia condenatoria emitida en la gestión 2023, por el delito de violación.

Actualmente, se ejecutan operativos de rastrillaje en puntos estratégicos de la ciudad de La Paz y se ha reforzado el control en todas las zonas fronterizas, tanto de salida como de entrada, para evitar que Mamani abandone el territorio nacional. Se solicita a la población brindar cualquier información relevante a la línea gratuita de la Policía Boliviana.

