Menor agredida por su madre recibe apoyo psicológico y pasará a custodia de un familiar

Una madre identificada con las siglas A.M.P. fue enviada con detención preventiva por 90 días en el centro penitenciario de Palmasola tras agredir a su propia hija en el mercado Mutualista. El caso causó conmoción en la ciudad y se viralizó en redes sociales.

El coronel Edson Fernández, comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), explicó que la audiencia de medidas cautelares se realizó en el juzgado penal anticorrupción número 22. Al referirse a la decisión judicial, destacó que la madre también recibirá apoyo psicológico durante su reclusión.

“Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó la detención preventiva de la madre y, al mismo tiempo, se contempló la necesidad de apoyo psicológico para la mujer dentro del centro de reclusión”, señaló Fernández.

Sobre la menor, que presenta discapacidad, el coronel detalló las medidas de protección y acompañamiento profesional que se han implementado.

“Ella está siendo asistida por personal profesional para su contención emocional y seguimiento, garantizando todas las medidas de protección necesarias, en coordinación con la Defensoría de la Niñez”, añadió Fernández.

Además, confirmó que la niña quedará bajo la custodia de su padre o, en su defecto, de un familiar cercano.

El coronel enfatizó la importancia de la prevención de la violencia en la sociedad y anunció las acciones que se implementarán en 2026. “Todo tipo de violencia tiene que ser erradicado de nuestra sociedad. En 2026 profundizaremos campañas de prevención en colegios y comunidades para concienciar sobre estos temas y proteger a los más vulnerables”, afirmó.

