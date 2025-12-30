Al menos 58 militares y policías han muerto por ataques con drones en Colombia

Bogotá, 29 dic (EFE)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, informó este lunes que 58 militares y policías han muerto y 300 resultaron heridos este año por ataques con drones cargados de explosivos, lo que significa que la ventaja aérea de las Fuerzas Militares para combatir grupos ilegales y narcotraficantes "se ha perdido".

"La ventaja que tenía el Ejército de Colombia y en general las Fuerzas Militares que era aérea, ahora se volvió al revés. La ventaja aérea la tiene el narcotráfico que puede comprar eso (los drones) en efectivo y por miles", dijo Petro en Bogotá en una ceremonia de ascenso de generales en la que presentó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares.

Según datos del Ejército, desde abril de 2024 —cuando grupos guerrilleros realizaron en el departamento del Cauca el primer ataque con estos artefactos— hasta el 18 de diciembre, se han contabilizado 393 atentados de este tipo.

Ante esta situación, el Gobierno anunció a mediados de este mes que se priorizará la compra de drones y sistemas antidrones para reforzar la seguridad nacional.

"En el consejo de ministros se ordenó la compra inmediata de estos sistemas, con una inversión de un billón de pesos (unos 267,7 millones de dólares) para todo el país", aseguró en esa ocasión Petro, señalando que buena parte de los recursos ya están garantizados.

Petro también cuestionó a los altos mandos militares por las "fallas de seguridad" en ataques recientes, como el ocurrido este mes contra la Base Militar del 27 en Aguachica, Cesar.

En dicho atentado, perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con drones cargados de explosivos, siete soldados murieron y otros 30 resultaron heridos.

Asimismo, el mandatario señaló fallas en la Policía en alusión a la toma de la localidad de Buenos Aires, Cauca, el pasado 16 de diciembre.

En ese ataque, atribuido a una disidencia de las FARC, ocho policías resultaron heridos y parte de las edificaciones del pueblo fueron destruidas. EFE

