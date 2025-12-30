Vecinos de El Alto expulsan a sindicatos por trameaje y alza de pasaje

Vecinos del distrito 5 desconocen acuerdos con choferes y anuncian bloqueos si no se respeta el pasaje único de Bs 2.
29/12/2025 20:41

Tras un ampliado vecinal, dirigentes de la ciudad de El Alto determinaron expulsar a varios sindicatos de minibuses por incumplimiento de acuerdos, trameajes continuos y aumento unilateral de tarifas.
La resolución fue anunciada en una conferencia realizada en las afueras de la Alcaldía Quemada, donde representantes del Distrito 5 —que abarca zonas como Río Seco, Villa Esperanza y avenidas Juan Pablo II y Panamericana— informaron que los sindicatos Asunción, Pedro Domingo Murillo, El Señor de Lagunas y 16 de Julio quedan expulsados de la zona.
Denuncian incumplimientos y abusos
“Por motivos de incumplimiento de acuerdos, alza de tarifas, trameajes permanentes y constantes abusos de los conductores”, justificó uno de los vecinos sobre la decisión tomada tras la asamblea.
Los dirigentes también rechazaron el acuerdo firmado entre la Alcaldía y la Federación Andina de Chóferes de El Alto, al considerar que no refleja el interés de los vecinos ni garantiza un servicio justo.
Pasaje único y advertencia de bloqueos
Los vecinos exigieron un pasaje único de Bs 2, dejando sin efecto los tramos diferenciados de corto y largo. Además, advirtieron medidas de presión, como bloqueos de calles y avenidas, si no se concreta la salida de los sindicatos observados.
