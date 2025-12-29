Subnacionales: 9 de enero se conocerá la lista de candidatos habilitados en Santa Cruz

El próximo 9 de enero se marca como una fecha clave dentro del calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales, ya que el Órgano Electoral publicará la lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) cerró el plazo de inscripción con un total de 5.607 ciudadanos registrados como candidatos, pertenecientes a 34 organizaciones políticas, una cifra récord en el proceso electoral. Solo en Santa Cruz, 15 personas se inscribieron para la Alcaldía y 12 candidatos postulan a la Gobernación.

Candidatos a la Gobernación de Santa Cruz

Entre las postulaciones registradas figuran:

Luis Fernando Camacho , por la alianza Creemos Patria

Miguel Cadima , por Trabajo, Obras, Desarrollo Integral, Oportunidades y Seguridad Todos

Santos Hilaquita , por Unidos por el Pueblo

Vladimir Peña , por Fuerza y Esperanza (Fe)

Juan Pablo Velasco , por Libertad y República (Libre)

Jorge Santisteban , por Demócratas (de manera transitoria)

Chi Hyun Chung , por el Movimiento Tercer Sistema

Julio César Torres , por Nueva Generación Patriótica

Mauricio Quezada , por el Partido Demócrata Cristiano

Guido Nayar Parada , por Primero Santa Cruz

Otto Ritter , por Santa Cruz para Todos

Juan Carlos Medrano, por la alianza SAO–ADN

Candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz

Las 15 candidaturas registradas son:

Alfredo Solares , Alianza Patria

Vicente Cuéllar , Alianza Solidaria Popular

Escolástica Herrera , Alianza Todos

Orlando Peña , Unidos por el Pueblo

Carlos Matías Bejarano , Frente de Unidad Nacional

Soo Hyun Chung , Fuerza y Esperanza

Félix Oros , Movimiento Tercer Sistema

Vicente Antonio Gutiérrez , Nueva Generación Patriótica

Rafael Quinteros , Partido Demócrata Cristiano

Gary Áñez , Primero Santa Cruz

Angélica Sosa , Santa Cruz para Todos

Óscar Vargas Ortiz , Sol

Luciano Negrete , UCS

Rosario Chamisedine , Unidos

Carlos Mamén Saavedra, agrupación VOS

Proceso de verificación

Tras el cierre de inscripciones, el TED inició la verificación exhaustiva de la documentación presentada por cada candidato. Así lo informó el presidente del ente electoral, Marco Monasterio, quien adelantó que habrá inhabilitaciones.

Según explicó, muchos postulantes se registraron únicamente con carnet de identidad, lo que evidencia una estrategia política de reserva, ya que la normativa permite a las organizaciones sustituir candidatos inhabilitados hasta tres días antes de la elección.

La lista definitiva de habilitados e inhabilitados se conocerá oficialmente el 9 de enero, fecha que marcará el inicio de la siguiente etapa del proceso electoral en Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play