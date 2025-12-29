TEMAS DE HOY:
Subnacionales: 9 de enero se conocerá la lista de candidatos habilitados en Santa Cruz

El Tribunal Electoral revisa la documentación de más de 5.600 candidatos inscritos en Santa Cruz y el 9 de enero definirá quiénes quedan habilitados para las elecciones subnacionales. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/12/2025 20:34

Foto: TED Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El próximo 9 de enero se marca como una fecha clave dentro del calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales, ya que el Órgano Electoral publicará la lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) cerró el plazo de inscripción con un total de 5.607 ciudadanos registrados como candidatos, pertenecientes a 34 organizaciones políticas, una cifra récord en el proceso electoral. Solo en Santa Cruz, 15 personas se inscribieron para la Alcaldía y 12 candidatos postulan a la Gobernación.

Candidatos a la Gobernación de Santa Cruz

 

Entre las postulaciones registradas figuran:

  • Luis Fernando Camacho, por la alianza Creemos Patria

  • Miguel Cadima, por Trabajo, Obras, Desarrollo Integral, Oportunidades y Seguridad Todos

  • Santos Hilaquita, por Unidos por el Pueblo

  • Vladimir Peña, por Fuerza y Esperanza (Fe)

  • Juan Pablo Velasco, por Libertad y República (Libre)

  • Jorge Santisteban, por Demócratas (de manera transitoria)

  • Chi Hyun Chung, por el Movimiento Tercer Sistema

  • Julio César Torres, por Nueva Generación Patriótica

  • Mauricio Quezada, por el Partido Demócrata Cristiano

  • Guido Nayar Parada, por Primero Santa Cruz

  • Otto Ritter, por Santa Cruz para Todos

  • Juan Carlos Medrano, por la alianza SAO–ADN

Candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz

 

Las 15 candidaturas registradas son:

  • Alfredo Solares, Alianza Patria

  • Vicente Cuéllar, Alianza Solidaria Popular

  • Escolástica Herrera, Alianza Todos

  • Orlando Peña, Unidos por el Pueblo

  • Carlos Matías Bejarano, Frente de Unidad Nacional

  • Soo Hyun Chung, Fuerza y Esperanza

  • Félix Oros, Movimiento Tercer Sistema

  • Vicente Antonio Gutiérrez, Nueva Generación Patriótica

  • Rafael Quinteros, Partido Demócrata Cristiano

  • Gary Áñez, Primero Santa Cruz

  • Angélica Sosa, Santa Cruz para Todos

  • Óscar Vargas Ortiz, Sol

  • Luciano Negrete, UCS

  • Rosario Chamisedine, Unidos

  • Carlos Mamén Saavedra, agrupación VOS

Proceso de verificación

 

Tras el cierre de inscripciones, el TED inició la verificación exhaustiva de la documentación presentada por cada candidato. Así lo informó el presidente del ente electoral, Marco Monasterio, quien adelantó que habrá inhabilitaciones.

Según explicó, muchos postulantes se registraron únicamente con carnet de identidad, lo que evidencia una estrategia política de reserva, ya que la normativa permite a las organizaciones sustituir candidatos inhabilitados hasta tres días antes de la elección.

La lista definitiva de habilitados e inhabilitados se conocerá oficialmente el 9 de enero, fecha que marcará el inicio de la siguiente etapa del proceso electoral en Santa Cruz.

