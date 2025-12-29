Subnacionales: 9 de enero se conocerá la lista de candidatos habilitados en Santa Cruz

El Tribunal Electoral revisa la documentación de más de 5.600 candidatos inscritos en Santa Cruz y el 9 de enero definirá quiénes quedan habilitados para las elecciones subnacionales.
El próximo 9 de enero se marca como una fecha clave dentro del calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales, ya que el Órgano Electoral publicará la lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados.
El Tribunal Electoral Departamental (TED) cerró el plazo de inscripción con un total de 5.607 ciudadanos registrados como candidatos, pertenecientes a 34 organizaciones políticas, una cifra récord en el proceso electoral. Solo en Santa Cruz, 15 personas se inscribieron para la Alcaldía y 12 candidatos postulan a la Gobernación.
Entre las postulaciones registradas figuran:
Luis Fernando Camacho, por la alianza Creemos Patria
Miguel Cadima, por Trabajo, Obras, Desarrollo Integral, Oportunidades y Seguridad Todos
Santos Hilaquita, por Unidos por el Pueblo
Vladimir Peña, por Fuerza y Esperanza (Fe)
Juan Pablo Velasco, por Libertad y República (Libre)
Jorge Santisteban, por Demócratas (de manera transitoria)
Chi Hyun Chung, por el Movimiento Tercer Sistema
Julio César Torres, por Nueva Generación Patriótica
Mauricio Quezada, por el Partido Demócrata Cristiano
Guido Nayar Parada, por Primero Santa Cruz
Otto Ritter, por Santa Cruz para Todos
Juan Carlos Medrano, por la alianza SAO–ADN
Las 15 candidaturas registradas son:
Alfredo Solares, Alianza Patria
Vicente Cuéllar, Alianza Solidaria Popular
Escolástica Herrera, Alianza Todos
Orlando Peña, Unidos por el Pueblo
Carlos Matías Bejarano, Frente de Unidad Nacional
Soo Hyun Chung, Fuerza y Esperanza
Félix Oros, Movimiento Tercer Sistema
Vicente Antonio Gutiérrez, Nueva Generación Patriótica
Rafael Quinteros, Partido Demócrata Cristiano
Gary Áñez, Primero Santa Cruz
Angélica Sosa, Santa Cruz para Todos
Óscar Vargas Ortiz, Sol
Luciano Negrete, UCS
Rosario Chamisedine, Unidos
Carlos Mamén Saavedra, agrupación VOS
Tras el cierre de inscripciones, el TED inició la verificación exhaustiva de la documentación presentada por cada candidato. Así lo informó el presidente del ente electoral, Marco Monasterio, quien adelantó que habrá inhabilitaciones.
Según explicó, muchos postulantes se registraron únicamente con carnet de identidad, lo que evidencia una estrategia política de reserva, ya que la normativa permite a las organizaciones sustituir candidatos inhabilitados hasta tres días antes de la elección.
La lista definitiva de habilitados e inhabilitados se conocerá oficialmente el 9 de enero, fecha que marcará el inicio de la siguiente etapa del proceso electoral en Santa Cruz.
