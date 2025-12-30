"Se negó a la inspección de su equipaje": viceministro revela detalles de la retención de Eduardo Del Castillo

El exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue retenido y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) luego de negarse a someterse a una inspección protocolar de documentación y equipaje en el aeropuerto internacional de Viru Viru, según informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

“El ha sido detenido porque se negó a someterse a una inspección protocolar de documentación y equipaje en el aeropuerto y adoptó una conducta obstructiva, desobediencia a la autoridad; por ese motivo fue trasladado hasta la Felcc”, declaró Justiniano.

El viceministro agregó que “aún se desconoce el motivo, pero no existen privilegios ni excepciones cuando existe una actitud o conducta sospechosa. La Policía está en la obligación de investigar o conocer el equipaje que lleva cualquier persona, respetando las normas y procedimientos”.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el contenido del equipaje ni sobre la situación legal definitiva del exministro, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

El incidente provocó retrasos en el embarque de pasajeros, dado que se registró en el área de preembarque. Fuentes policiales indicaron que la medida se ejecutó incluso después de que Del Castillo hubiera superado migración, debido a que se negaba a permitir la revisión de sus maletas, y no de su equipaje de mano.

Consultado sobre la situación legal del exministro, el viceministro indicó que, por el momento, el único proceso en curso corresponde a la negativa a cumplir los procedimientos de seguridad y a la interferencia en el embarque.

“Se tomarán las declaraciones correspondientes y se aplicarán las medidas legales pertinentes”, aseguró. Se confirmó que Del Castillo contaba con una alerta migratoria vigente, pero podía salir del país siempre que cumpliera los protocolos de seguridad.

